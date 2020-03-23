23.03.2020, 19:15
«Почта России» ввела новые меры против распространения инфекции
ИА «Ореанда-Новости». «Почта России» сообщает в пресс-службе, что она делает всё возможное, чтобы людям больше не приходилось посещать самим почтовые отделения и отстаивать небезопасные очереди.
Сотрудников уже начали обучать бесконтактной передачи посылок «до двери». С 24 марта через приложение «Почта России» граждане смогут заказать на дом доставку мелких пакетов весом до 2,5 кг, исключением являются посылки с наложенным платежом.
Сотрудников уже начали обучать бесконтактной передачи посылок «до двери». С 24 марта через приложение «Почта России» граждане смогут заказать на дом доставку мелких пакетов весом до 2,5 кг, исключением являются посылки с наложенным платежом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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