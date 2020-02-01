01.02.2020, 12:34
Почти 1300 советских актов утратили силу с 1 февраля
ИА «Ореанда-Новости». Почти 1300 советских актов утратили силу с 1 февраля. Сегодня вступает в силу Постановление Правительства РФ от 13.01.2020 №7, подписанное Дмитрием Медведевым.
С февраля перестают действовать 1259 устаревших актов. Оставшиеся акты СССР, РСФСР и РФ, принятые в период с 1917 года по 2002 год и указанные в Постановлении от 13.01.2020, утратят силу с 1 января следующего года.
Прекращение действия советских законов было предусмотрено Министерством юстиции России в конце прошлого года. Данные меры необходимы для исключения разногласий в действующем законодательстве. В этом году будет принято ещё несколько постановлений об отмене силы устаревших нормативно-правовых актов советского периода. Всего их насчитывается порядка 3,7 тысяч документов.
С февраля перестают действовать 1259 устаревших актов. Оставшиеся акты СССР, РСФСР и РФ, принятые в период с 1917 года по 2002 год и указанные в Постановлении от 13.01.2020, утратят силу с 1 января следующего года.
Прекращение действия советских законов было предусмотрено Министерством юстиции России в конце прошлого года. Данные меры необходимы для исключения разногласий в действующем законодательстве. В этом году будет принято ещё несколько постановлений об отмене силы устаревших нормативно-правовых актов советского периода. Всего их насчитывается порядка 3,7 тысяч документов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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