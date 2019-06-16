ИА «Ореанда-Новости» Заместитель директора международного департамента Минвостокразвития России Светлана Утяшева сообщила, что 65 тысяч из 85 тысяч электронных виз для въезда в страну через свободный порт Владивосток были получены гражданами Китая.

Начиная с августа 2017 года граждане 18 государств, в число которых входят Китай, Индия, Мексики, Сингапур, Турции, Япония и другие, имеют право получить электронную визу для въезда на территорию России на срок не более 30 суток.

Утяшева, выступая на 5-м Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса, который проходит в китайском городе Харбине, отметила важность развития отношений между Россией и Китаем в самых разнообразных сферах. Среди достижений в данной области чиновник отметила проведение Дня китайского инвестора, учреждение представительства Агентства по привлечению иностранных инвестиций на территории КНР, а также проведение Восточного экономического форума.