ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с итогами опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, почти 80 % российских граждан придерживаются мнения, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен. Среди 18–24-летних респондентов доля сторонников праздника ещё выше – 91 %.

При этом 23 % опрошенных сказали, что нужен он прежде всего для отдыха, 22 % – для соблюдения традиции, 21 % – для единения и общения.

18 % россиян заявили, что праздник не нужен, утверждая, что теперь нет солидарности трудящихся и идеологии труда (26 %), праздник изжил себя и стал пережитком советского времени (21 %), в празднике нет смысла и он неактуален (18 %). 15 % опрошенных считают, что праздников чрезмерно много и что нужно больше работать.

1 мая является для граждан нашей страны в первую очередь Международным днем солидарности трудящихся – так думают 32 % респондентов. Чуть меньше – 31 % – считают эту дату праздником весны. Столько же высказались в пользу того, что это просто выходной день.