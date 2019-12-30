Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Научно-исследовательский институт питания и Академия медицинских наук провели совместное исследование рациона питания школьников. Опрос проводился среди учащихся и их родителей. По результатом исследования, 78% российских подростков часто употребляют в пищу фастфуд и газированные напитки.По словам Поповой, подобное питание приводит к возникновению заболеваний эндокринной системы и лишнему весу.