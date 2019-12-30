30.12.2019, 23:42
Почти 80% российских школьников едят фастфуд
ИА «Ореанда-Новости». Почти 80% российских школьников едят фастфуд и газированные напитки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Научно-исследовательский институт питания и Академия медицинских наук провели совместное исследование рациона питания школьников. Опрос проводился среди учащихся и их родителей. По результатом исследования, 78% российских подростков часто употребляют в пищу фастфуд и газированные напитки. Стоит отметить, что данные продукты дети употребляют в школьных столовых.
По словам Поповой, подобное питание приводит к возникновению заболеваний эндокринной системы и лишнему весу. Также, руководитель Роспотребнадзора озвучила, что ведомство подготовило ряд рекомендаций к структуре детского и подросткового питания в школьных учреждениях.
Научно-исследовательский институт питания и Академия медицинских наук провели совместное исследование рациона питания школьников. Опрос проводился среди учащихся и их родителей. По результатом исследования, 78% российских подростков часто употребляют в пищу фастфуд и газированные напитки. Стоит отметить, что данные продукты дети употребляют в школьных столовых.
По словам Поповой, подобное питание приводит к возникновению заболеваний эндокринной системы и лишнему весу. Также, руководитель Роспотребнадзора озвучила, что ведомство подготовило ряд рекомендаций к структуре детского и подросткового питания в школьных учреждениях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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