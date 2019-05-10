ИА «Ореанда-Новости». 894 ребёнка, которые ранее были ополченцами "Объединённой гражданской целевой группы" в Нигерии, были освобождены. Дети смогли вернуться к мирной жизни в городе Майдугури, проинформировал Детский фонда ООН.

Данное ополчение из детей было создано в 2013 году. В задачи детей входила помощь нигерийским ВС в борьбе с террористами и защита мирных жителей на северо-востоке страны. Солдаты использовали несовершеннолетних как в боевых, так и небоевых задачах. Дети были свидетелями смертей, убийств и жестокости.

В 2017 году ополченцы подписали документ по прекращению вербовки несовершеннолетних, с того момента освобождение получили 1727 детей и молодых людей. Для них созданы специальные программы реинтеграции.

В стране существует радикальная группировка "Боко Харам", приверженцы которой выступают за введение шариата, они против западной модели образования. Боевики совершают теракты в стране в ответ на военные компании против неё.