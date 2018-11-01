Из-за финансовых трудностей почти каждый пятый житель нашей страны (около 18% опрошенных) отказался от заграничных путешествий, проведя летний отпуск дома. Об этом сообщает «Интерфакс». Для сравнения, согласно результатам прошлогоднего соцопроса, процент россиян, у кого не получилось отправиться в турпоездку из-за нехватки денег на путевку, достигал 20-ти. В качестве альтернативы отдыху на море жители РФ нередко выбирали собственную дачу. По данным «Левада-центра», около 24% респондентов (каждый четвертый) прошедший отпуск провели на садовом участке.В ходе социологического исследования также выяснилось, что порядка 18% россиян посвятили своё свободное время выполнению накопившихся домашних дел (летом 2017-го речь шла о 21%). Семь процентов опрошенных использовали отпуск для того, чтобы наконец-то навестить родственников, а пять процентов решили не прекращать трудиться и заменили работу подработкой. За пределы РФ этим летом выбрались всего пять процентов россиян. Самым популярным турнаправлением стало дальнее зарубежье, а вот провести летние каникулы в странах постсоветского пространства решился всего один процент отпускников.Около четырёх процентов россиян, планируя отпуск, делали выбор в пользу внутреннего туризма, отправляясь путешествовать по России. При этом отмечается, что популярный сегодня Крым, а также курорты черноморского побережья Кавказа посетили 8% участников опроса. Всего аналитики пообщались с 1,6 тыс. человек старше 18 лет. География распространения обширна – 136 российских городов и деревень.