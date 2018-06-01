ОРЕАНДА-НОВОСТИ.1 июня больше 420 тысяч учеников одиннадцатых классов поучаствовали в тестировании по математике на профильном уровне.

Единый государственный экзамен по математике уже несколько лет делится на два уровня. Первый, базовый, обязателен к написанию для всех – без него выпускник не сможет получить аттестат. Школьники, планирующие продолжить учиться в технических вузах, должны сдать более серьезный математический экзамен – профильного уровня.

В 9:00 по местному времени одиннадцатиклассники по всей стране сели за парты, чтобы пройти тестирование. Экзаменационная работы делилась на две части и состояла из 19 заданий, выполнить которые было необходимо за четыре часа.

В этом году были приняты максимальные меры, исключающие возможность списывания. Тестовые задания печатались непосредственно накануне экзамена, а при входи в аудиторию ученики должны были сдать все свои гаджеты.

Также во всех местах сдачи экзамена ведет видеонаблюдение. Ход испытания контролируют общественники и сотрудники Рособрнадзора.

Всего, по данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, поучаствовать в сдаче профильного уровня математического экзамена решили больше 60% участников обязательных экзаменов ЕГЭ. В их число вошло 413 тысяч выпускников 2018 года.

Результаты тестирования экзаменуемые будут ждать больше двух недель – они будут оглашены 18 июня. Минимальный проходной порог ЕГЭ по профильной математике в этом году составляет 27 баллов. Все результаты ниже этого балла расцениваются как неудовлетворительные.

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена в этом году проходит с 28 мая по 2 июля. Одиннадцатиклассники уже сдали один обязательный экзамен – базовый уровень математики, и два по выбору – информатика и география. В пресс-службе Рособрнадзора сообщают, что существенных нарушений на прошедших экзаменах зафиксировано пока не было.

4 июня по всей стране будет проводиться следующий единый экзамен. Выпускники будут сдавать два предмета по выбору – историю и химию.



Источник: Ореанда-Новости