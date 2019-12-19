ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали водителя, который сбил насмерть ребёнка.

Ивановская полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП. Виновника трагедии задержали сотрудники правоохранительных органов. Подробности дела сообщил представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

По словам Радостина, виновником аварии оказался молодой человек 1991 года рождения. На данный момент он находится в изоляторе. Под колёсами его автомобиля Suzuki погибла 9-летняя девочка, а также была ранена её мать.

ДТП произошло в городе Кинешме Ивановской области. Водитель бросил машину неподалеку от произошедшего. К полицейским подошли свидетели, которые находились в салоне автомобиля в момент ДТП, и рассказали подробности.