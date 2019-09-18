ИА «Ореанда-Новости». В Липецкой области родители инсценировали пропажу восьмилетней дочки, пишет «Интерфакс».



Пропажа ребёнка обнаружилась 2 сентября, когда девочка не пришла в школу. СКР возбудил уголовное дело. Девочку искали добровольцы, МВД и спасатели. Через день ребёнка нашли в Подмосковье у отца, который работает там вахтовым методом.



Маму проверили на полиграфе, который показал, что она с самого начала знала, где ребёнок. На допросе она рассказала, что не хотела отдавать ребёнка в школу по религиозным соображениям. Она рассказала, что перед началом учебного года к ним приехал знакомый священник, который передал записку от отца с просьбой об инсценировки. Он же отвёз ребёнка в Подмосковье. В итоге девочку вернули в Липецкую область и зачислили в первый класс школы в другом селе. При этом местные СМИ писали, что родители ребёнка являются староверами.