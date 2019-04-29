ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Центра общественных связей ФСБ сообщили о задержании под Москвой семи членов одного из подразделений запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». У арестованных были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература. Известно, что террористами руководили иностранные эмиссары, в состав ячейки входили россияне и выходцы из Центральной Азии и Закавказья. Члены группы вели агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в различных регионах России. Отмечается, что арестованные обеспечивали меры усиленной конспирации. Возбуждено уголовное дело о создании и участии в террористической организации. Проводятся обыски.