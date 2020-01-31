Сегодня, 31 января, в 17-25 было обнаружено тело одного погибшего в результате обрушения части стены и кровли СКК «Петербургский», который занимался демонтажем крыши. Это мужчина 29 лет. Фамилия и имя погибшего не озвучивались. Глава МЧС указал, что угрозы дальнейшего разрушения здания нет. Сотрудники МЧС в ближайшее время закончат все работы.