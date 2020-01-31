31.01.2020, 18:27
Под обломками СКК в Петербурге было обнаружено тело погибшего
ИА «Ореанда-Новости». Под обломками СКК в Петербурге было обнаружено тело погибшего. Об этом сообщил руководитель городского управления МЧС России Алексей Аникин.
Сегодня, 31 января, в 17-25 было обнаружено тело одного погибшего в результате обрушения части стены и кровли СКК «Петербургский», который занимался демонтажем крыши. Это мужчина 29 лет. Фамилия и имя погибшего не озвучивались. Глава МЧС указал, что угрозы дальнейшего разрушения здания нет. Сотрудники МЧС в ближайшее время закончат все работы.
Также, в результате обрушения петербургского спортивно-концертного комплекса пострадал мужчина Матвей Кучеров, возраст которого 29 лет. Остальные 2 работника строительной организации не пострадали.
Сегодня, 31 января, в 17-25 было обнаружено тело одного погибшего в результате обрушения части стены и кровли СКК «Петербургский», который занимался демонтажем крыши. Это мужчина 29 лет. Фамилия и имя погибшего не озвучивались. Глава МЧС указал, что угрозы дальнейшего разрушения здания нет. Сотрудники МЧС в ближайшее время закончат все работы.
Также, в результате обрушения петербургского спортивно-концертного комплекса пострадал мужчина Матвей Кучеров, возраст которого 29 лет. Остальные 2 работника строительной организации не пострадали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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