04.03.2020, 19:53
Под Рязанью обнаружили тело девушки, которая могла быть подругой фигурантов «Сети»
ИА «Ореанда-Новости». В Рязанской области нашли тело, которое могло принадлежать пропавшей три года назад знакомой фигурантов дела «Сети». Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Тело девушки обнаружили 4 марта в лесу рядом с населённым пунктом Лопухи. Останки были сильно скелетированы и присыпаны землёй. Следователи уже начали проверку по данному факту. В скором времени специалисты определят причину смерти и идентифицируют личность погибшей.Издание «Медуза» опубликовало информацию о том, что найденные под Рязанью останки, вероятно, принадлежали Екатерине Левченко, подруге фигурантов дела «Сети».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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