ИА «Ореанда-Новости» . В Рязанской области нашли тело, которое могло принадлежать пропавшей три года назад знакомой фигурантов дела «Сети». Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Тело девушки обнаружили 4 марта в лесу рядом с населённым пунктом Лопухи. Останки были сильно скелетированы и присыпаны землёй. Следователи уже начали проверку по данному факту. В скором времени специалисты определят причину смерти и идентифицируют личность погибшей.

Издание «Медуза» опубликовало информацию о том, что найденные под Рязанью останки, вероятно, принадлежали Екатерине Левченко, подруге фигурантов дела «Сети».