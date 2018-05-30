ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня рано утром в Саратовской области случился несчастный случай: пожар, который унёс жизни троих детей, возраст которых не достигал и 12 лет.

О пожаре, который произошёл в городе Ртищеве, проинформировало местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Саратовской области. Согласно информации ведомства, около семи часов утра в одноэтажном доме по улице Мясокомбинат разгорелось пламя. Когда пожарные-спасатели ликвидировали огонь и смогли проникнуть внутрь, в дальней комнате они нашли три мёртвых ребёнка, три мальчика. Одному было пять, другому восемь лет, самому старшему из них – десять.

По предварительной версии, они не сгорели заживо, а погибли от отравления продуктами горения – угарным газом. Взрослых в доме не было, их местонахождение позже выяснят следователи. Причина пожара устанавливается.

Предположительно, родительница погибших мальчиков была в момент трагедии в другом регионе страны на заработках, заявила сегодня пресс-служба Саратовской прокуратуры.

Точное местонахождение устанавливают следователи, возможно, она находится в Ростовской области. Про отца информации нет.

Прокуратура изучит условия жизни погибших детей, причины инцидента. Также будет изучена работа местных органов надзора и профилактики правонарушений, посмотрят, есть ли их вина в случившемся, позже дадут правовую оценку их действиям.

К родителям также будут вопросы. Выяснят, как так получилось, и как хорошо они исполняли свои родительские обязанности. Семья до этого на учёте не состояла, родители не были замечены в плохом воспитании детей.

Есть версия, что за детьми присматривала бабушка, но она куда-то отлучилась в тот момент. В администрации города сообщили, что та поехала в город Сердобск, оставив внуков одних в квартире.

Дом, где случилась трагедия, был одноэтажный, в нём находилось сразу четыре квартиры с печным отоплением, электричество также было.