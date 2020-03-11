ИА «Ореанда-Новости» . Пропавшую в селе Бокино Тамбовской области 13-летнюю девочку нашли мёртвой. Об этом сообщил региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Школьница не вернулась домой после вечеринки 7 марта. Поисковые мероприятия были организованы сразу после исчезновения девочки, а следователи возбудили по данному факту уголовное дело. Сегодня, 11 марта, поисковый отряд сообщил о том, что школьницу нашли мёртвой.

Следователи уже задержали 35-летнего жителя соседнего города, которого подозревают в причастности к пропаже и убийству ребёнка. По версии правоохранительных органов, мужчина сбил девочку на улице в Бокино и, боясь ответственности за совершённое преступление, избавился от тела, сбросив его в воду.

Во вторник, 10 марта, мужчина был арестован на 2 месяца. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.