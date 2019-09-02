В области открыли школу с инженерным уклоном.

Сегодня, 2 сентября, в городе Рассказово Тамбовской области состоялась праздничная церемония открытия новой школы индустриальных технологий. Образовательное учреждение носит названием «Центр ИнТех». Сама школа, открытая в рамках реализации национального проекта «Образование», рассчитана на девятьсот учащихся. В церемонии открытия принял участие и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Здание новой инженерной школы включает в себя четыре блока, в каждом из которых разместился центры индустриально-промышленных технологий. Основной упор в обучении будет сделан на освоение знаний технических и естественных наук. Школа имеет прямую связь с представителями высшего образования – кураторами программ выступил преподавательский состав Тамбовского государственного технического университета. В настоящий момент в школе открыты тридцать три класса и восемьсот двадцать учеников станут учиться здесь в новом учебном году.

По словам главы региона, эта школа является не первой в Тамбовской области, которая может составить достойную конкуренцию многих столичным или петербургским школам. В стенах этого образовательного учреждения будут готовить новые инженерные кадры. Желательно, чтобы после окончания этой школы выпускники поступали в областные университеты и оставались работать в регионе, заключил Александр Никитин.

По информации, предоставленной главой города Рассказово Алексеем Колмаковым, строительство новой школы жители города ждали тридцать лет. Открытие нового образовательного центра в Рассказово значительно упростило жизнь родителей и их детей – в городе смогли отказаться от второй смены, заключил чиновник.