ИА «Ореанда-Новости». Двое мужчин в Тульской области были арестованы по решению суда, оба обвиняются в трёх убийствах пенсионеров, а также в разбойных нападениях. Сообщается, что преступную деятельность злоумышленники вели ради наживы. Подробнее рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.



Один из обвиняемых дал признательные показания во время следственного процесса. Пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры оперативной съёмки, где мужчина рассказывает о ряде преступлений, в которых он стал участником. Его приятель был сообщником.

15 октября, вечером, в суде было вынесено постановление об их аресте, после того, как им было предъявлено обвинение.

Следствие полагает, что первое свое преступление они совершили в городе Плавск Тульской области. Они оказались в квартире пожилой женщины, избили хозяйку, а после задушили жертву шнуром от утюга. Преступники похитили у убитой 20 тысяч рублей и скрылись. Это была бывшая учительница, о том, что она одинока, знал один из подельников.

Второе убийство произошло 8 октября в Скородное Плавского района Тульской области. Вечером обвиняемые убили мужчину, жертву до смерти кромсали ножами. После нашли все деньги убитого и забрали их. С места преступления они скрылись на автомобиле жертвы, сообщили в Следственном комитете. В МВД отмечают, что преступники с целью скрыть следы убийства первой жертвы, сожгли его автомобиль, а тело закопали на деревенском кладбище.

Следующее преступление случилось вечером 12 октября в деревне Зыково Щекинского района Тульской области. Уже опытные преступники напали сразу на двух женщин. Их «заработок», правда, оказался небольшим – забрали 2 тысячи рублей. Женщин не убили.

Однако уже ночью того же дня один из них забил молотком до смерти местного жителя деревне Зыково. В его доме подельники нашли 48 тысяч рублей, деньги забрали, прихватив телевизор.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначаются судебно-медицинские экспертизы. Известно, что все погибшие люди были 1939-1941 годов рождения.

Оба обвиняемых из Плавска, ранее были судимы за тяжкие преступления.