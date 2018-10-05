ИА «Ореанда-Новости». В Сети появилась видеозапись с места масштабного дорожно-транспортного происшествия в Тверской области, где погибло 13 человек, а четверо получили травмы. На кадрах видно, как маршрутку буквально раздавило от удара.



В результате ДТП погибло 13 человек, четверо с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Автокатастрофа случилась 5 октября, в пятницу, неподалёку от села Некрасово в 7:40.

На автодороге Тверь – Ржев столкнулись рейсовый автобус ЛИАЗ и микроавтобус Ford Transit. Автобус с пассажирами следовал по маршруту Тверь – Старица, по предварительной информации, маршрутка была заказана для доставки пассажиров по маршруту Ржев – Тверь.

12 пассажиров и водитель микроавтобуса погибли. По данным экстренных служб, среди них детей не было. На видеозаписях можно увидеть, как микроавтобус после удара раздавило и смяло наполовину. Рейсовый автобус также получил серьезные повреждения. Один пассажир микроавтобуса и водитель ЛИАЗа получили травмы различной степени тяжести, есть ещё двое пострадавших.







Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. По данным пресс-службы правительства региона, на место вылетел вертолёт санавиации, а также были направлены семь автомобилей скорой медицинской помощи. Вертолёт Ми-8 эвакуирует пострадавших.

Прокуратура возбудила проверки по факту ДТП. Другие подробности случившегося уточняются. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.

На место автокатастрофы прибыл губернатор Игорь Руденя, который поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, в том числе и материальную.

"Из резервного фонда губернатора людям будет оказана помощь", – сказал Игорь Руденя, он также принял участие в работе оперативного штаба.







Со слов губернатора, данный участок дороги в хорошем состоянии – асфальто-дорожное покрытие удовлетворительное. Он пояснил, что маршрутка была больше чем наполовину на полосе встречного движения, когда произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом.