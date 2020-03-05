ИА «Ореанда-Новости». Возле населенного пункта Жестяная Горка под Великим Новгородом обнаружены останки 540 человек. Пишет «Интерфакс».



Сообщается, что останки нашли в месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны. В могиле обнаружены останки женщин и детей. СКР возбудил дело по статье 357 УК РФ (геноцид).



Прошлой весной около того же поселения нашли могилу с останками более чем 40 человек, которых предположительно застрелили в 1942-1943 годах.