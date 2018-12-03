ИА «Ореанда-Новости». В сельской школе под Волгоградом уволили директора. Это случилось после того, как ученик принёс в учебное заведение канистру бензина, топор и ножи.

Как рассказала начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко, в Краснянске ученик восьмого класса принёс опасные предметы и горючую жидкость в сельскую школу, когда учительницу изъяла всё это у него, школьник проглотил неизвестное вещество и с отравлением был госпитализирован, на следующий день был выписан. После этого Следственный комитет начал проверку. Полиция выяснила, что подросток на учёте по делам несовершеннолетних не состоит. Директора было решено освободить от занимаемой должности.

Ирина Демченко рассказала, что подросток никому не собирался причинить вреда, в школе после инцидента межведомственная комиссия организовала проверку. Были предприняты меры безопасности: установлена тревожная кнопка.

"Скулшутинг" (школьная стрельба):

В мае выпускник школы в Забайкалье напал с ножом на директора учреждения, за то, что тот написал ему плохую характеристику. После нападения мужчину увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Вечером мужчина услышал лай собаки во дворе и вышел проверить. За углом дома неизвестный схватил его и начал бить ножом в спину и в живот. Мужчине удалось вырваться и он, истекая кровью, побежал в дом. Нападавший гнался за ним, но директор закрыл дверь. Нападавший надел маску, но директор по голосу догадался, кто это. Выпускнику было 18 лет, он окончил только девять классов, ушел из школы два года назад. Со слов сына директора Игоря, выпускник «раньше считался отпетым хулиганом». Он сознался в преступлении и объяснил это местью за плохую характеристику.

Только за последние несколько месяцев в России произошла серия атак учащихся на школы. Самые резонансные — в Перми, Улан-Удэ, Стерлитамаке и Керчи. Подростки нападали, вооружившись ножами, топорами и коктейлями Молотова. По всем инцидентам возбуждены уголовные дела.

Самым громким нападением за последние месяцы стала трагедия в Керченском политехническом колледже, где учащийся устроил взрыв и расстрел студентов и педагогов. Погибли 20 человек, около 50 пострадали, сам стрелок Владислав Росляков застрелился в библиотеке.

"Первооткрывателем" школьной стрельбы в России считается ученик десятого класса из московского района Отрадное. Третьего февраля 2014 года он пришел с отцовским ружьем в свою школу и расстрелял учителя географии и биологии, закрыл 20 человек в кабинете и открыл стрельбу по сотрудникам полиции: один получил ранения, другой погиб. Школьник был признан невменяемым, его отправили на принудительное лечение.