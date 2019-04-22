ИА «Ореанда-Новости». В психиатрическом диспансере Рыбинска (в Ярославской области) произошёл пожар. Горит 50 квадратных метров двухэтажного здания. На место ЧП вылетел вертолёт, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пострадавших и погибших нет, из здания были эвакуированы восемь сотрудников учреждения. В 15.08 МЧС России направил в регион вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. К ликвидации огня привлечено 70 человек и 19 единиц техники.