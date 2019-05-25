25.05.2019, 21:34
Подать иск о защите чести и достоинства станет проще
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме внесен законопроект, который упрощает подачу исков и защите чести, достоинства и деловой репутации.
Если проект закона одобрят, гражданин или юридическое лицо смогут обратиться в суд по месту своего пребывания вне зависимости от того, где находится ответчик.
Сегодня заявитель должен обращаться в суд по месту пребывания человек, который его оскорбил. Это, по мнению авторов документа, требует дополнительных затрат и лишает многих судебной защиты.
Законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента Верховным Хуралом Республики Тувы.
Если проект закона одобрят, гражданин или юридическое лицо смогут обратиться в суд по месту своего пребывания вне зависимости от того, где находится ответчик.
Сегодня заявитель должен обращаться в суд по месту пребывания человек, который его оскорбил. Это, по мнению авторов документа, требует дополнительных затрат и лишает многих судебной защиты.
Законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента Верховным Хуралом Республики Тувы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии