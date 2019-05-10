ИА «Ореанда-Новости» В Госдепартаменте США заявили, что ставка, которую Россия сделала на легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является «проигрышной».

Также представитель ведомства отметил, что действия России в Венесуэле вызывают беспокойство у США. Он также добавил, что вопросы, касаемо ситуации в Венесуэле будут обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию 12-14 мая.