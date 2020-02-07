



Сотрудники Следственного комитета попросили арестовать двух россиян, которые устроили кинули бутылку с зажигательной смесью в один из московских судов. Также, следователям стало известно имя предполагаемого заказчика. На данный момент он объявлен в розыск. После того, как информация подтвердится, данный россиянин предстанет перед судом. ПСтоит отметить, что инцидент произошёл в ночь с 5 февраля на 6 февраля этого года. Вчера был задержан первый подозреваемый. Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали второго фигуранта дела.