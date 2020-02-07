07.02.2020, 21:51
Поджигателей Никулинского суда в Москве заключат под стражу до вынесения приговора
ИА «Ореанда-Новости». Двое поджигателей Никулинского суда в Москве будут заключены под стражу до вынесения приговора. В настоящее время устанавливается личность заказчика поджога.
Сотрудники Следственного комитета попросили арестовать двух россиян, которые устроили кинули бутылку с зажигательной смесью в один из московских судов. Также, следователям стало известно имя предполагаемого заказчика. На данный момент он объявлен в розыск. После того, как информация подтвердится, данный россиянин предстанет перед судом. По предварительной информации, мужчин подозревают в умышленном уничтожении судебных документов, совершенном из хулиганских побуждений.
Стоит отметить, что инцидент произошёл в ночь с 5 февраля на 6 февраля этого года. Вчера был задержан первый подозреваемый. Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали второго фигуранта дела.
Сотрудники Следственного комитета попросили арестовать двух россиян, которые устроили кинули бутылку с зажигательной смесью в один из московских судов. Также, следователям стало известно имя предполагаемого заказчика. На данный момент он объявлен в розыск. После того, как информация подтвердится, данный россиянин предстанет перед судом. По предварительной информации, мужчин подозревают в умышленном уничтожении судебных документов, совершенном из хулиганских побуждений.
Стоит отметить, что инцидент произошёл в ночь с 5 февраля на 6 февраля этого года. Вчера был задержан первый подозреваемый. Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали второго фигуранта дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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