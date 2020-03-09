ИА «Ореанда-Новости». Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали сегодня, 9 марта, в Тамбовской области.

По сообщению помощника руководителя следственного управления СК по региону Елены Крясна, подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, которую искали с вечера 7 марта, задержали. В совершении преступления обвиняется 35-летний житель Котовска.

В субботу, 7 марта, девочка ушла на дискотеку в местный дом культуры. Поздно вечером родители сообщили о пропаже школьницы. Жители села Бокино, в котором проживала девочка, сразу начали поиски.

Следователи возбудили дело по статье «Убийство». По предварительным данным оперативной группы, вечером 7 марта девочку сбил на автомобиле 35-летний житель Котовска. Решив, что она скончалось, мужчина вывез её за пределы населённого пункта и сбросил в воду.