ИА «Ореанда-Новости». Подозреваемый в убийстве 14-летнего школьника подросток задержан.

Был задержан подозреваемый в убийстве своего 14-летнего друга сын судьи в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Тело подростка было найдено в субботу, 7 марта, в одном из домов Колпинского района Петербурга у дверей квартиры судьи. Школьник скончался от огнестрельного ранения в голову.

Ранее правоохранительные органы выдвинули предположение, что к убийству может быть причастен сын судьи, под дверью которого найден труп. Подросток скрылся с места происшествия. Сейчас он задержан и отправлен в отделение полиции до выяснения обстоятельств.

По факту убийства заведено уголовное дело.