ИА «Ореанда-Новости». Предполагаемому убийце полицейского в московском метро на станции «Курская» предъявили обвинения. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России.

Мужчина обвиняется в убийстве полицейского, на него завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Обвинение предполагаемому преступнику вынесли, предварительные следственные действия с ним уже провели.

«С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте», — говорится во сообщении Следственного комитета.

В ведомстве также отметили, что по данному уголовному делу назначены баллистическая, физико-химическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и другие судебные экспертизы.

Напомним, убийство произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Преступник выстрелил полицейскому в голову. Сотрудник полиции погиб от огнестрельного ранения на месте – в помещении туалета на станции метро «Курская» в Москве.

По некоторой неподтверждённой информации, подозреваемый выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил 23-летнему сержанту в голову.

В прессе пишут, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что задержанный мужчина из Оренбурга, и ранее судимостей у него не было.

Сам подозреваемый в убийстве полицейского заявил, что не стрелял в правоохранителя, а услышал звук выстрела, испугался и убежал. Об этом он рассказал следователям во время допроса. Видео допроса обнародовали в московском управлении МВД.





– Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел… я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю, – говорит подозреваемый на допросе.

Он также пояснил правоохранителям, что данный полицейский остановил его на станции метро для проверки документов, но у него их с собой не оказалось. Он признался, что перед этим употреблял алкоголь.

СК РФ опубликовал видео с места преступления, где видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена – он указывает на подсобное помещение в углу платформы. Когда женщина уходит к двери помещения, подозреваемый садится в прибывшую электричку и уезжает.



