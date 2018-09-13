ИА «Ореанда-Новости». Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» и RT заявила, что подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери Петров и Боширов сами позвонили ей на мобильный, чтобы дать интервью.



Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, они подозреваются в причастности к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С её слов, они сами связались с ней, чтобы пообщаться.

«На все вопросы, которые вам, как журналисту, и мне, как журналисту, в первую очередь приходят в голову, все они были заданы и ответы получены», — сообщила Симоньян в эфире телеканала «Россия 24».

Она также написала об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что ближайшие часы интервью появится в эфире RT.

«Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8 Марта», — рассказала Симоньян, отметив, что не сомневается, что разговаривала именно с настоящими людьми.

Со слов главреда, оба мужчины продемонстрировали ей российские паспорта, при этом загранпаспортов у них не было, они также подробно рассказали о своей работе. Со слов Симоньян, мужчины переживают, что интерес прессы к их персонам может значительно усложнить жизнь их родственникам и близким, так как они личности не публичные.

Напомним, в сентябре Великобритания предъявила снимки якобы подозреваемых в отравлении Скрипалей. В Лондоне заверили, что эти двое –Александр Петров и Руслан Боширов – являются офицерами ГРУ.

12 сентября Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности мужчин, которых британская сторона назвала подозреваемыми. Он добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что «они сами появятся, сами все расскажут».

– Я хочу к ним обратиться <…>, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас, — констатировал Владимир Путин.