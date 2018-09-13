ИА «Ореанда-Новости». Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон назвал подозреваемыми в причастности к отравлению Скрипалей, дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

В интервью редактору RT Петров и Боширов рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями – посмотреть на собор.

Напомним, власти Великобритании ранее опубликовали видеозапись с предполагаемыми подозреваемыми, утверждая, что они являются сотрудниками российских спецслужб. 5 сентября В Лондоне назвали их имена – Александр Петров и Руслан Боширов.

В интервью Маргарите Симоньян мужчины подтвердили, что именно они показаны на видеозаписях, которые опубликовали британские спецслужбы. А когда Симоньян спросила у них, работают ли они в ГРУ, Петров и Боширов ответили, что нет.

«Мы предприниматели средней руки… Это фитнес-индустрия», – ответил Александр Петров. Подробности своего бизнеса они называть отказались, сославшись, что при разглашении большей информации могут «пострадать» их партнеры.

Александр Петров отметил, что в британский Солсбери они приехали с целью посмотреть знаменитый собор. В Солсбери они находились один день – 3 марта, а вечером уже уехали в Лондон. 4 марта подозреваемые снова вернулись, «потому что в Лондоне все растаяло».

Мужчины заявили, что понятия не имеют, где расположен дом Скрипалей. Но и не отрицают, что могли находиться рядом с этим местом.

«Может быть, мы к нему и подходили​​​. Если б мы знали, где он находится», – заявил Петров.

На вопрос, был ли у них при себе «Новичок» или другое отравляющее вещество, Петров заявил, что «это вообще какой-то бред». Он отметил, что в этом случае на таможенном контроле «возникли бы вопросы, зачем у мужчин лежат в сумке женские духи» (по версии британского следствия, яд находился во флаконе духов Nina Ricci).

Напомним, накануне выхода интервью, Владимир Путин рассказал, что подозреваемые известны российским властям, и являются гражданскими. Он также призвал их обратиться в СМИ и рассказать о себе.



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