ИА «Ореанда-Новости». Житель Астраханской области, которого подозревали в изнасиловании шестилетней девочки, устроил суицид в конвойной машине.



В Астраханской области в конвойной машине, где перевозят заключённых, подозреваемых в тяжких преступлениях, нашли тело мужчины, которого подозревали в совершении насилия над шестилетней девочкой. По предварительным данным, 46-летний мужчина свёл счёты с жизнью самостоятельно, так как следов насильственной смерти обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Скорее всего мужчина убил себя во время поездки, в данный момент следствие выясняет обстоятельства случившегося.

Астраханцу должны были предъявить обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. Ранее в Следственном комитете сообщали, что днём 26 августа подозреваемый встретил шестилетнюю девочку на детской площадке напротив дома по улице Котовского в Ахтубинске. Он предложил угостить её мороженным, ребёнок согласился и пошёл с подозреваемым.

Он заманил малышку в квартиру знакомых, где совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера. Изначально потерпевшая указывала на трёх подростков, потому что подозреваемый пригрозил ей расправой. Однако спустя некоторое время она всё же рассказала, что преступление совершил взрослый мужчина.

На прошлой неделе правоохранители задержали местного жителя, который подозревался в совершении этого преступления. Возбудили уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Мужчине грозило до 20 лет лишения свободы. По факту его смерти проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ресурс AST-NEWS.ru сообщает, что мужчина повесился в конвойной машине на шнурке, который он спрятал в полости своего тела. В автомобиле он достал его и воспользовался для совершения суицида. Отметим, что эта информация не подтверждена официальными источниками.