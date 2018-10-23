ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Чите. Мужчина сообщает, что слышал о пропавшем ребёнке, однако свою причастность к преступлению отрицает.

Информацию о том, что подозреваемый не признал вину, подтвердили в Следственном комитете.

Со слов представителя регионального управления Следственного комитета (СК) Егора Маркова, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, так как улик против него уже достаточно.



«Подозреваемый пока не признает вину, но у следствия достаточно улик. Мы сегодня планируем предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», – сказал Марков, его слова цитирует РИА Новости.

Кроме того, Марков сообщил, что мужчина ранее был судим за изнасилование.



Напомним, ребёнок пропал 19 октября, 12-летняя школьница отправилась на занятия в 7:30, но до школы не дошла. Следователи возбудили уголовное дело статье «убийство малолетнего». Девочку несколько дней искали, в поисках участвовали более тысячи человек, к полиции присоединились многочисленные волонтёры и неравнодушные жители.

Тело ребёнка нашли утром 23 октября на территории автостоянки, подозреваемый в её убийстве был задержан неподалёку.

Подозреваемым оказался 45-летний мужчина, он работает и живёт на территории той самой автостоянки, где было найдено тело. Следователи вместе с полицией обыскали его жилище и нашли доказательства причастности мужчины к преступлению.

На теле жертвы обнаружены признаки насильственной смерти.

За изнасилование подозреваемый вышел из колонии в 2008 году. Его проверят на возможные другие подобные преступления.

Сейчас дело об убийстве несовершеннолетней направили в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ. Оно находится на контроле у главы СК по Забайкальскому краю.



