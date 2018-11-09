ИА «Ореанда-Новости». Мужчина, задержанный правоохранительными органами по подозрениюю в совершении убийства женщины-москвички и её 12-летнего сына, сознался в преступлении. Следственный комитет опубликовал кадры признательного заявления, которое сделал 30-летний задержанный.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы были найдены мёртвыми 7 ноября 32-летняя женщина и её сын-подросток. Как следует из видео допроса, опубликованного на YouTube-канале Следственного комитета, подозреваемый сознаётся в содеянном преступлении.

Мужчина представляется Дмитрием Михайловичем (фамилия не разглашается СК), 1988 года рождения.

На вопрос следователя, понимает ли задержанный причину своего задержания, он с уверенностью отвечает:

– Да, за убийство Ирины Александровны и её сына 12 лет Александра Владимировича.

–Да, вину признаю, – говорит мужчина.

На вопрос, раскаивается ли он в том, что совершил, задержанный после непродолжительной паузы ответил: "За мальчика очень как-то некрасиво [вышло]… Да, сознаюсь".

Он также выражает готовность оказать всевозможное содействие следствию.

– Вопросы можете задавать, отвечу, – подтверждает мужчина.

7 ноября на улице Софьи Ковалевской в квартире были найдены тела 32-летней женщины и 12-летнего подростка с признаками насильственной смерти.

Тела обнаружила мать погибшей, она же бабушка подростка. Женщина пришла в квартиру дочери примерно около 18.30, открыла дверь своим ключом. К тому моменту женщина и подросток были мертвы уже около 16 часов. На месте преступления были найдены три окровавленных ножа, окровавленный рулон полиэтиленовой плёнки и бахилы.

Следователи возбудили дело об убийстве. Вскоре удалось задержать подозреваемого — уже судимого за тяжкие преступления жителя столицы.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил для расследования сотрудников Главного управления криминалистики.