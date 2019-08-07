ИА «Ореанда-Новости». Вовлеченный в убийство популярного в 90-х годах певца в стиле шансон, бывший наемный убийца банды «Тверских волков» Александр Агеев признал себя виновным. Агеев и второй подозреваемый Осипов отбывали наказание в тюрьме за другие преступления.

По словам Агеева, он присутствовал на месте преступления, но убийство совершил ныне покойный Дмитрий Веселов. В планы входило только сыграть в «хитрую комбинацию».

Поздним вечером 30 июня 2002 года Агеев и его напарник, покойный Дмитрий Веселов, забрались в трехэтажный дом Круга. Время ограбления было выбрано неудачно, в доме находились шесть человек: Михаил, его жена Ирина, двое их детей и один ребёнок Круга от первого брака, а также тёща.

Как подчеркнул криминалист, Агееву, как пожизненному заключенному, нечего терять. Имя Круга у всех на слуху, поэтому признанный убийца сознался, потому что для проверки всех этих фактов его переведут в Москве, где условия содержания будут намного проще.