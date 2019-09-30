ИА «Ореанда-Новости» «Парламентская газета» сообщила, что президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с вносимых гражданами, ведущими индивидуальное хозяйство, в садовые и огороднические объединения платежей не будет вычитаться налог на прибыль.

1 января 2019 года начал действовать закон о садоводстве и огородничестве. В соответствии с его положениями, россияне, ведущие садовое или огородное хозяйство индивидуально, без вступления в объединение, должны платить за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт. При этом сумма платежей такая же, как и у членов товарищества.

Садоводческие некоммерческие товарищества освобождены от уплаты налога на прибыль на сумму взносов их членов, однако на индивидуальных садоводов данная льгота до сих пор не распространялась.