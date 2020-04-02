ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин пописал поправки в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы для тех, кто нарушил режим самоизоляции, пишет «Интерфакс».



Так, первый раз москвича могут оштрафовать на четыре тысячи рублей, за повторное нарушение грозит штраф в пять тысяч рублей.



Отмечается, что такие штрафы будут применять, если в этих действиях (бездействиях) нет уголовно наказуемого деяния или они не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.