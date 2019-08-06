ИА «Ореанда-Новости» Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ включён в перечень компетентных организаций Координационного центра доменов (КЦД РФ) зоны ru/рф.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов», – сказал директор КЦД РФ Андрей Воробьёв.

Нововведение даст НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты, нарушающие закон, и потребовать разделегировать доменное имя, то есть фактически закрывать доступ к тому или иному ресурсу в Интернете.

Глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников сообщил, что разделегирование домена отличается от блокировки сайта через судебные инстанции и Роскомнадзор, отличие состоит в том, что данный механизм даёт возможность в более короткие сроки перекрывать доступ к сайтам.