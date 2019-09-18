Свои соображения он направил главе Минздрава Веронике Скворцовой. Парламентарий отметил, что к нему поступает огромное количество обращений от избирателей, в которых говорится о данной проблеме.По словам Милонова, граждане жалуются, что по улицам ходят подростки 16-17 лет, которые уже «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера. Депутат также отметил, что татуировки отрицательно влияют на психику подростков.