18.09.2019, 11:14
Подросткам в России предложили запретить делать себе татуировки
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести запрет для несовершеннолетних делать себе татуировки, пишет РИА Новости.
Свои соображения он направил главе Минздрава Веронике Скворцовой. Парламентарий отметил, что к нему поступает огромное количество обращений от избирателей, в которых говорится о данной проблеме.
По словам Милонова, граждане жалуются, что по улицам ходят подростки 16-17 лет, которые уже «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера. Депутат также отметил, что татуировки отрицательно влияют на психику подростков.
Свои соображения он направил главе Минздрава Веронике Скворцовой. Парламентарий отметил, что к нему поступает огромное количество обращений от избирателей, в которых говорится о данной проблеме.
По словам Милонова, граждане жалуются, что по улицам ходят подростки 16-17 лет, которые уже «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера. Депутат также отметил, что татуировки отрицательно влияют на психику подростков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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