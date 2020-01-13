13.01.2020, 08:24
Подросток, который пострадал в аквапарке в Новосибирске, скончался в больнице
ИА «Ореанда-Новости». Подросток 16 лет, застрявший 8 января в конструкции одного из бассейнов аквапарка "Аквамир"в городе Новосибирске и наглотавшийся воды, в ночь на понедельник скончался в больнице. О том, что подросток умер, заявил РИА Новости представитель областного минздрава.
Собеседник агентства рассказал о том, что подросток был из аквапарка доставлен в лечебное учреждение на искусственной вентиляции легких. Пострадавший в сознание не пришёл.
Накануне следователями СК РФ было возбуждено дело.
По информации прокуратуры, в аквапарке подросток из Кемерово находился вместе со своими родителями. Подросток начал тонуть после того, как застрял в конструкции одного из бассейнов.
После того, как были проведены реанимационные мероприятия, подростка в тяжёлом состоянии доставили в лечебное учреждение.
Собеседник агентства рассказал о том, что подросток был из аквапарка доставлен в лечебное учреждение на искусственной вентиляции легких. Пострадавший в сознание не пришёл.
Накануне следователями СК РФ было возбуждено дело.
По информации прокуратуры, в аквапарке подросток из Кемерово находился вместе со своими родителями. Подросток начал тонуть после того, как застрял в конструкции одного из бассейнов.
После того, как были проведены реанимационные мероприятия, подростка в тяжёлом состоянии доставили в лечебное учреждение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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