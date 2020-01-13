ИА «Ореанда-Новости». Подросток 16 лет, застрявший 8 января в конструкции одного из бассейнов аквапарка "Аквамир"в городе Новосибирске и наглотавшийся воды, в ночь на понедельник скончался в больнице. О том, что подросток умер, заявил РИА Новости представитель областного минздрава. 

Собеседник агентства рассказал о том, что подросток был из аквапарка доставлен в лечебное учреждение на искусственной вентиляции легких. Пострадавший в сознание не пришёл. 

Накануне следователями СК РФ было возбуждено дело. 

По информации прокуратуры, в аквапарке подросток из Кемерово находился вместе со своими родителями. Подросток начал тонуть после того, как застрял в конструкции одного из бассейнов.

После того, как были проведены реанимационные мероприятия, подростка в тяжёлом состоянии доставили в лечебное учреждение.