ИА «Ореанда-Новости». В одном из спорткомплексов Рязани во время тренировки по лёгкой атлетике скончался 15-летний подросток. Парень в этот момент находился на пробежке, но ему неожиданно стало плохо. Врачи ничего сделать уже не смогли. Подробности рассказали в региональном управлении Следственного Комитета в четверг.

В пресс-службе СК пояснили, что это случилось вечером 24 октября. Во время занятия, 15-летний воспитанник спортивной секции по атлетике потерял сознание на пробежке на глазах у тренера и других воспитанников. Не место прибыл местный медработник, который находился в спорткомплексе в этот момент, также вызвали бригаду «скорой медицинской помощи», но медики, несмотря на всю оказанную помощь, спасти юношу не смогли и констатировали его смерть.

Следователи по факту смерти несовершеннолетнего начали доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время точную причину смерти подростка установит судебная медицинская экспертиза. Следователями опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация.

Похожий случай произошёл в середине января 2018 года в Мурманской области, когда восьмилетний школьник умер во время тренировки в спортивной секции самбо. Инцидент произошел в городе Кировск. Школьнику на спортивных занятиях стало плохо, тренер вызвал скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть.

В апреле 2017 года в городе Новоалтайске на тренировке по борьбе погиб восьмилетний мальчик. Потерял сознание, его доставили в больницу, но он скончался, не приходя в себя. Смерть несовершеннолетнего наступила в результате внезапно наступившей сердечной недостаточности.





А в октябре 2016 года ребенок умер во время тренировки по джиу-джитсу. В спортивном клубе Люберец 12-летнему мальчику стало плохо во время занятий, он пожаловался тренеру на боль в животе, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. Он скончался от разрыва аорты. Перед тренировкой он разговаривал с родителями и не жаловался на самочувствие. В день трагедии он был у врача, в медицинском учреждении была выдана справка об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом. У него была скрытая патология, о которой никто не догадывался до его смерти.