ИА «Ореанда-Новости» В Тюменской области подросток поджёг туалетную бумагу, но вспыхнул сам, мальчик находится в тяжёлом состоянии в больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона

Инцидент произошёл в воскресенье 5 мая. На частном участке 13-летний мальчик в туалете зажёг бумагу, но загорелся сам, он выбежал на улицу, где взрослые сбили с него пламя. Врачи диагностировали у пострадавшего 20% ожоги всего тела.

При этом родственники, пытаясь оказать мальчику помощь до прибытия медиков, намазали его ожоги гусиным жиром, что только усугубило ситуацию, так как делать этого категорически нельзя.