21.11.2019, 19:56
Подводный крейсер «Князь Владимир» успешно завершил государственные испытания
ИА «Ореанда-Новости». По словам капитана 1 ранга Вадима Серга, подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» успешно завершил государственные испытания.
Испытания проводились в Белом море на военном полигоне «Кура» Северного флота. В ходе испытаний «Князем Владимиром» было выпущено несколько торпед по подводным целям и был произведён запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». После этого была выполнена испытательная торпедная стрельба по надводным целям. Государственные испытания нового крейсера были приняты в полной мере.
«Князь Владимир» - это новый атомный подводный крейсер, который предназначен для стратегического использования. Он принадлежит к 4 поколению подводных атомоходов. Его прототипом является проект «Борей-А».
Испытания проводились в Белом море на военном полигоне «Кура» Северного флота. В ходе испытаний «Князем Владимиром» было выпущено несколько торпед по подводным целям и был произведён запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». После этого была выполнена испытательная торпедная стрельба по надводным целям. Государственные испытания нового крейсера были приняты в полной мере.
«Князь Владимир» - это новый атомный подводный крейсер, который предназначен для стратегического использования. Он принадлежит к 4 поколению подводных атомоходов. Его прототипом является проект «Борей-А».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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