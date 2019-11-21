Испытания проводились в Белом море на военном полигоне «Кура» Северного флота. В ходе испытаний «Князем Владимиром» былои был«Булава». После этого была выполнена испытательнаяГосударственные испытания нового крейсера были приняты в полной мере.«Князь Владимир» - это новый атомный подводный крейсер, который предназначен для стратегического использования. Он принадлежит к 4 поколению подводных атомоходов. Его прототипом является проект «Борей-А».