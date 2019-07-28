Соответствующий заказ на такой инновационный шаг в области использования интернета был получен от крупнейшего российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком».

Точки Wi-Fi в шахтах телекоммуникационных колодцев было решено разместить в таких местах, где установить антенны или оборудование на каких-либо зданиях, расположенных на земле, по разным причинам невозможно. К таким местам можно отнести, к примеру, общественные парки или площади, то есть такие места, где фиксируется большое скопление пользователей интернета. По замыслу организаторов «подземного» интернета, такой Wi-Fi можно также использовать в случае чрезвычайных ситуаций. Таким образом, он может служить дополнительным средством связи, чтобы оповестить население страны в массовом порядке.

Что касается технических характеристик такого вида интернета, то ключевыми особенностями Wi-Fi в колодцах являются высокая влагозащищённость и протекция от перепадов температуры. В создании оборудования специалисты «Автоматики» хотят использовать специализированную антенну, которая гарантирует устойчивый сигнал без ущерба качества связи даже в том случае, если это оборудование размещено под землёй. Развитая инфраструктура городских телефонных сетей станет основой для размещения Wi-Fi в телекоммуникационных колодцах.

Напомним, что концерн «Автоматика» принадлежит государственной корпорации «Ростех».