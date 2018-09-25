ИА «Ореанда-Новости». Пятнадцать российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики, представлены к награждению орденами Мужества посмертно.



Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Также в ведомстве отметили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.



Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Также в ведомстве отметили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

17 сентября российский самолёт-разведчик Ил-20, который находился недалеко от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиационную базу Хмеймим. В этот же момент четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.





По данным Министерства обороны России, израильская сторона уведомила российских военных об этом авиационном ударе лишь за минуту до его начала. Также Израиль не сообщил российской стороне о местонахождении истребителей F-16 и тем самым ввёл в заблуждение относительно района удара. Министерством обороны Российской Федерации было сделано заявление о том, что лётчики Израиля подставили российский авиационный лайнер под удар противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, прикрываясь им. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. В результате происшествия погибли пятнадцать российских военнослужащих, которые находились на борту самолёта.





После инцидента глава Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомством было принято решение о поставке в арабскую республику зенитно-ракетных комплексов С-300 для усиления боеспособности сирийских войск. По словам министра, это поможет “охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков”.





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого им было сделано заявление о том, что передача С-300 “безответственным игрокам” приведёт к эскалации обстановки на Ближнем Востоке.



Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков отказался раскрыть условия поставок комплексов в Сирийскую Арабскую Республику.