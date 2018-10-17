ИА «Ореанда-Новости». По последним данным, которые озвучил глава Крыма Сергей Аксёнов, жертв теракта в политехническом колледже в Керчи возросло до 18 человек. Глава региона также назвал исполнителя взрыва.



– Я нахожусь на месте в Керчи. Трагедия колоссальная. Погибло 18 человек, раненых более 40, – сказал Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».



Он также сообщил, что организатор взрыва покончил с собой Это ученик данного учебного заведения. Юноше было 22 года, он учился на четвёртом курсе политеха.



– Студент этого же учебного учреждения, 22 года, учился на четвертом курсе, – сказал Аксенов.

Политик добавил, что исполнитель не приезжий, а проживает Керчи, мотивы студента сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

По последним данным СК и НАК, погибших 17 человек, пострадавших около пятидесяти человек, все они в основном подростки.

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что пострадавшие быстро пойдут на поправку.

– Уже ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются, — также заявил Путин.

В больницах Керчи сейчас находятся 37 пострадавших во время взрыва. На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи. Была задействована санавиация.

– Проводятся противошоковые мероприятия и по первичной обработке повреждений, — пояснили ситуацию в минздраве Крыма.

После ЧП в Керчи в Госдуме заявили о необходимости усилить охрану учреждений с массовым скоплением людей. Эту задачу будут исполнять правоохранительные органы, пояснил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.



Напомним, в колледже был взрыв неустановленного взрывного устройства, который был начинён металлическими предметами – это была самодельная бомба.

Ранее случившееся квалифицировали по статье «теракт», но после дело было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.



Первоначальный осмотр погибших в керченском колледже говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений, сообщили в СК.