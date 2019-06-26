ИА "Ореанда-Новости" Погодные условия, сложившиеся на территории Российской Федерации, для выращивания яровой пшеницы хорошие и, в целом, пригодные. Такую информацию предоставил Гидрометцентр России.

По словам ведущего сотрудника вышеупомянутого ведомства Анны Страшной, урожай яровых культур, прогнозируемый в текущем году, должен соответствовать запланированным объёмам благодаря установившейся с начала этого года погоде. Вопреки этой точке зрения, некоторые эксперты считают, что с полей снимут меньше запланированного количества яровой пшеницы. Причина этого прогноза заключается в том, что с мая 2019 года наблюдалась сухая и жаркая погода.

По оценке специалистов Гидрометцентра РФ, обстановка на полях центральных регионов страны не должна вызывать опасения. Однако, наблюдаются и отдельные регионы, лишённые достаточного уровня влаги в почве. К таким территориям можно отнести Приволжский федеральный округ. Здесь Анна Страшная выделила Саратовскую и Ульяновскую области, где в почвах, на глубине почти метра, отсутствует необходимое для нормального урожая пшеницы количество влаги. Дальнейшая жаркая погода в этих областях может привести к плохому формированию колоса у зерновых.

Примерно такие же оценки даёт эксперт относительно южных регионов России. Некоторые районы Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также территории таких республик как Дагестан и Крым отмечены повышенной щуплостью зерна. Причина кроется в жаркой погоде – температура доходила до 31 – 33 градусов. Примечательно, что в этих регионах уже активно началась уборка озимых зерновых – собран первый миллион тонн пшеницы в Краснодарском крае.