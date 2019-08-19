ИА «Ореанда-Новости» С начала 2019 года пограничная служба Федеральной службы безопасности учитывает граждан других государств, приезжающих в Россию для учёбы. Ранее подобной статистики не было.

В течение первого полугодия текущего года в страну прибыло 181,5 тысячи студентов. Более четверти из них являются выходцами из Казахстана (59,3 тысяч человек). Далее следуют Китай (21,2 тысячи), Узбекистан (14 тысяч) и Украина (13,7 тысячи). Всего в России получают образование граждане 174 государств, в том числе из Ирана, Индии, Южной Кореи, КНДР, Египта, Марокко, Вьетнама, США, Великобритании, Канады.

Страны, лидирующие по количеству студентов в российских вузах, по данным министерства, – Казахстан (65,6 тысячи), Туркменистан (27,4 тысячи), Узбекистан (25,7 тысячи) и Китай (18,3 тысячи). Сведения двух ведомств различаются, поскольку ФСБ учитывают факт въезда и один человек может в течение того или иного периода въезжать в страну несколько раз.