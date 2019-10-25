25.10.2019, 00:46
Похолодание в Центральную часть России придет на следующей неделе
ИА «Ореанда-Новости». В Центральном округе России со следующей неделе начнётся похолодание, сообщает издательство «ТАСС».
По данным синоптиков, В Москве ожидается мокрый снег во вторник, 29 октября. Температура будет сохранятся выше нормы прошлых лет и сохранять положительные отметки днём. В ночное время суток ожидаются заморозки.
Столбик термометра днём будет придерживаться +5 градусов. Ночью - от 0 до -2 градусов. Возможны небольшие осадки. Отделения ГИБДД советуют Москве и ближайшим областям сменить резину на автомобилях для избежания аварийных ситуаций на дорогах.
Тёплая погода в Центральной части России сохранялась из-за циклона, эпицентр которого расположен на Оби.
По данным синоптиков, В Москве ожидается мокрый снег во вторник, 29 октября. Температура будет сохранятся выше нормы прошлых лет и сохранять положительные отметки днём. В ночное время суток ожидаются заморозки.
Столбик термометра днём будет придерживаться +5 градусов. Ночью - от 0 до -2 градусов. Возможны небольшие осадки. Отделения ГИБДД советуют Москве и ближайшим областям сменить резину на автомобилях для избежания аварийных ситуаций на дорогах.
Тёплая погода в Центральной части России сохранялась из-за циклона, эпицентр которого расположен на Оби.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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