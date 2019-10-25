По данным синоптиков,Температура будет сохранятся выше нормы прошлых лет и сохранять положительные отметки днём. В ночное время суток ожидаются заморозки.Возможны небольшие осадки.Тёплая погода в Центральной части России сохранялась из-за циклона, эпицентр которого расположен на Оби.