ИА «Ореанда-Новости». В Центральном округе России со следующей неделе начнётся похолодание, сообщает издательство «ТАСС».

По данным синоптиков, В Москве ожидается мокрый снег во вторник, 29 октября. Температура будет сохранятся выше нормы прошлых лет и сохранять положительные отметки днём. В ночное время суток ожидаются заморозки.

Столбик термометра днём будет придерживаться +5 градусов. Ночью - от 0 до -2 градусов. Возможны небольшие осадки. Отделения ГИБДД советуют Москве и ближайшим областям сменить резину на автомобилях для избежания аварийных ситуаций на дорогах.

Тёплая погода в Центральной части России сохранялась из-за циклона, эпицентр которого расположен на Оби. 

 