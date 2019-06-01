01.06.2019, 18:40
Пожар на оборонном заводе в Дзержинске потушен
ИА «Ореанда-Новости». Пожарные смогли потушить пожар на заводе «Кристалл», где сегодня утром прогремел взрыв.
В МЧС сообщили, что полностью потушить огонь удалось около шести вечера. Площадь возгорания составила порядка 800 метров.
Сегодня утром на заводе произошёл сильный взрыв, в результате которого разрушились пять зданий завода. Кроме того, от взрыва выбило стёкла почти в 200 домах в округе. Пострадали 43 человека, 15 из них оказались в больнице.
В МЧС сообщили, что полностью потушить огонь удалось около шести вечера. Площадь возгорания составила порядка 800 метров.
Сегодня утром на заводе произошёл сильный взрыв, в результате которого разрушились пять зданий завода. Кроме того, от взрыва выбило стёкла почти в 200 домах в округе. Пострадали 43 человека, 15 из них оказались в больнице.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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