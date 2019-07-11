11.07.2019, 16:16
Пожар на ТЭЦ в Подмосковье начался из-за утечки на газопроводе около здания
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин рассказал, что причиной пожара у ТЭЦ-27 в Мытищах стала утечка из газопровода, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что эпицентр пожара был именно в газопроводе рядом.
Полетыкин рассказал, что на данный момент открытое горение ликвидировано, на месте пожара работают правоохранительные органы. Он также сообщил, что в результате пожара погибла женщина, которая и подала сигнал о бедствии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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