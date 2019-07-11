ИА «Ореанда-Новости». Руководитель подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин рассказал, что причиной пожара у ТЭЦ-27 в Мытищах стала утечка из газопровода, сообщает «Интерфакс».



Он отметил, что эпицентр пожара был именно в газопроводе рядом.



Полетыкин рассказал, что на данный момент открытое горение ликвидировано, на месте пожара работают правоохранительные органы. Он также сообщил, что в результате пожара погибла женщина, которая и подала сигнал о бедствии.