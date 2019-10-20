ИА «Ореанда-Новости». Пожарные успешно локализовали пожар на складе на западе столицы.

Утром в воскресенье экстренные службы отправились тушить пожар. Возгорание произошло на Молодогвардейской улице в Москве. Изначально пылала площадь в 300 квадратных метров, однако позже она увеличилась в пять раз.

Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных (для Москвы). Внутри самого склада была очень высокая температура, что добавляло спасателям трудностей. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 9:08 по московскому времени пожар удалось локализовать. В борьбе с неконтролируемым огнём участвовало 80 человек. Привлекалось 20 единиц техники, включая авиацию.